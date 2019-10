Kitzingen vor 23 Minuten

Fehler beim Einfahren

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 49-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Auto in der Repperndorfer Straße in Kitzingen aus einem Grundstück heraus. Hierbei übersah der Mann einen von links kommenden Vorfahrtsberechtigten Ford. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von etwa 1300 Euro.