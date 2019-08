Kitzingen vor 1 Stunde

Fehler beim Einbiegen

Am Mittwochabend bog ein 22-jähriger Autofahrer von der Alemannenstraße in Kitzingen nach links in die Bundesstraße 8 ein. Aus Unachtsamkeit, so die Polizei, kam er zu weit nach rechts und stieß gegen eine Leitplanke. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.