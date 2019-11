Kitzingen vor 1 Stunde

Fehler beim Ausparken

Beim Ausparken stieß ein 24-jähriger Fahrzeugführer am Dienstagabend mit seinem Pkw in der Keltenstraße in Kitzingen gegen einen geparkten Skoda. Dieser wurde an der linken vorderen Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 4500 Euro, teilt die Polizei mit.