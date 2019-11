Kitzingen vor 1 Stunde

Fehler beim Ausparken

Am Montagmorgen parkte ein 17-jähriger Fahranfänger mit seinem Pkw in der Unteren Bachgasse in Kitzingen aus eine Parklücke. Aus Unachtsamkeit stieß der Jugendliche gegen einen dort geparkten VW. Dieser wurde am Fahrzeugheck beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.