Volkach vor 15 Minuten

Fehler beim Ausparken

Ein 57-jähriger Fahrzeugführer rangierte am Sonntagnachmittag mit seinem Pkw am Elgersheimer Hof in Volkach aus einer Parklücke. Hierbei stieß der Mann aus Unachtsamkeit gegen das Heck eines geparkten Ford. Es entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 1500 Euro.