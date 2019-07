Kitzingen vor 18 Minuten

Fehler beim Ausparken

Ein 72-jähriger Autofahrer fuhr am Dienstagnachmittag am Dreistock in Kitzingen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes seinen Wagen aus einer Parklücke. Aus Unachtsamkeit stieß der Mann gegen einen geparkten Fiat, berichtet die Polizei. Dieser wurde am Fahrzeugheck beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.