Iphofen vor 22 Minuten

Fehler beim Ausparken

Am Mittwochmorgen hat sich in der Einersheimer Straße in Iphofen ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 82-Jährige stieß mit ihrem Auto aus Unachtsamkeit beim Ausparken gegen die Schaufel eines Radladers. Der Schaden: etwa 1000 Euro.