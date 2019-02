Fehler beim Ausparken: 5000 Euro Schaden

Am Donnerstagnachmittag parkte in der Korbacher Straße in Wiesentheid eine 78-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Wagen aus. Weil sie unachtsam war, kollidierte die Frau mit einem VW, der in diesem Moment auf der Korbacher Straße unterwegs war, berichtet die Polizei. Es entstand Schaden von 5000 Euro.