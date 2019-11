Kitzingen vor 32 Minuten

Fehler beim Anfahren

Am Donnerstagnachmittag fuhr ein 36-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Lkw in der Äußeren-Sulzfelder-Straße in Kitzingen vom rechten Fahrbahnrand aus an. Aus Unachtsamkeit stieß der Mann hierbei gegen einen links vorbeifahrenden Dacia. Dieser wurde an der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro, schreibt die Polizei.