Marktbreit vor 1 Stunde

Fehler beim Anfahren

In der Mainstraße in Marktbreit ereignete sich am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall. Ein 84-Jähriger fuhr beim Anfahren vom Fahrbahnrand mit seinem Fahrzeug versehentlich rückwärts, so die Polizei. Hierbei stieß der Mann gegen einen dahinter parkenden Mini-Cooper. Dieser wurde an der Fahrzeugfront beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.