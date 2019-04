Kitzingen vor 1 Stunde

Fehler beim Anfahren

Am Montagnachmittag fuhr in der Kaltensondheimer Straße in Kitzingen eine 56-Jährige mit ihrem Auto vom Fahrbahnrand aus an. Aus Unachtsamkeit, so die Polizei, stieß die Frau gegen einen links vorbeifahrenden VW-Golf. Es entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro.