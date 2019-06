Dettelbach vor 6 Stunden

Fehler beim Abbiegen

Am Montagmorgen ereignete sich an der Einmündung Bamberger Straße/Am Felsenkeller in Dettelbach ein Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Ein 84-jähriger Autofahrer bog von der Bamberger Straße aus nach links in den Felsenkeller ein. Hierbei übersah der Mann einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Toyota. Dieser wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4500 Euro.