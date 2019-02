Fehler beim Abbiegen

Am Montagfrüh war in Hörblach ein 61-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Lkw auf dem Zufahrtsweg zur dortigen Bauschutt-Deponie unterwegs. Als der Mann nach links in die Kreisstraße 12 abbog, übersah er den Vorfahrtsberechtigten Lieferwagen eines 49-jährigen Verkehrsteilnehmers. Der Lieferwagen wurde durch den Aufprall noch auf einen Sattelanhänger geschleudert. Durch den Unfall erlitt der Fahrer des Lieferwagens mittelschwere Verletzungen. Die Kreisstraße 12 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Vor Ort waren die Feuerwehren Großlangheim und Hörblach mit insgesamt 16 Einsatzkräften. Es entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von etwa 33 000 Euro.