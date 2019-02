Fehler beim Abbiegen

Am Donnerstagabend befuhr ein 19-jähriger Verkehrsteilnehmer die Staatsstraße 2450 in Richtung zur Einmündung Am Maintor in Dettelbach. Beim Einbiegen übersah der BMW-Fahrer einen vorfahrtsberechtigten Pkw und stieß mit diesem zusammen. Für die Dauer der Unfallaufnahme regelte die Feuerwehr Dettelbach den fließenden Verkehr. Es entstand ein Schaden von etwa 12 500 Euro, so die Polizei.