Kitzingen vor 1 Stunde

Fehler beim Abbiegen verursacht 8000 Euro Schaden

Am Montagnachmittag ereignete sich in der Marienburger Straße in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Fahrzeugführer stieß mit seinem Pkw beim Linksabbiegen gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford. Dieser wurde an der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 8000 Euro.