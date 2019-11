Kitzingen vor 1 Stunde

Fehler beim Abbiegen: 1400 Euro Schaden

Gleich zweimal blieb eine 57-jährige Fahrzeugführerin am Dienstagabend in Kitzingen hängen. An der Einmündung zur Repperndorfer Straße/Parkplatz Syndikatswiese stieß sie mit ihrem Pkw beim Rechtsabbiegen erst gegen einen Begrenzungspfeiler, dann gegen einen daneben geparkten VW-Golf. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1400 Euro, teilt die Polizei mit.