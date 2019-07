Fehlalarm: Staubfahne täuscht Augenzeugen und Feuerwehr

Wenige Minuten vor sieben hat am Mittwochmorgen ein Sirenenalarm nicht nur die Feuerwehrfrauen und -männer in Iphofen zum Gerätehaus gescheucht, sondern auch die Einwohner aufgeschreckt. Gemeldet war nach Auskunft von Andrea Neubert, der stellvertretenden Kommandantin, ein Waldbrand in Richtung Birklingen.

Die Iphöfer Wehr rückte mit drei Fahrzeugen aus. Am vermeintlichen Einsatzort bestätigte sich dann das, was die Einsatzkräfte bereits auf der Anfahrt vermutet hatten: Was dort in den Morgenhimmel stieg, war kein Rauch, sondern eine Staubfahne. Ein Landwirt hat laut Neubert in der Weinlage "Kronsberg" mit seinem Schlepper den Boden bearbeitet. Der aufgewirbelte Staub sah aus der Ferne betrachtet einer Rauchsäule zum Verwechseln ähnlich, weshalb gleich mehrere aufmerksame Augenzeugen die Integrierte Leitstelle Würzburg anriefen und einen angeblichen Waldbrand meldeten.

Die Feuerwehr Iphofen stellt trotz des Fehlalarms klar: Beim Verdacht auf einen Brand auf jeden Fall den Notruf wählen! Die Wehr rückt lieber einmal umsonst aus, als dass sie einmal zu spät kommt.