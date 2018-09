Faustschlag ins Gesicht

Verletzt und beleidigt wurde ein Angler am Freitag in Kitzingen.

Wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilt, ließ sich am Freitag, gegen 23.45 Uhr, eine Gruppe in der Nähe von Anglern am Bleichwasen nieder. Im weiteren Verlauf wurden die Angler angepöbelt und provoziert. Ein 21-Jähriger schlug dem Geschädigten mit der Faust in das Gesicht und verletzte den Mann leicht. Ein anderer aus der Personengruppe beleidigte ihn.

Gegen die Täter wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet, heißt es am Ende des Presseberichts.