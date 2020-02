Mainbernheim vor 17 Minuten

Faustschlag beim Zigarettenholen: Nase gebrochen

Als ein 23-Jähriger zusammen mit einem 20-Jährigen am Samstag gegen 23.50 Uhr am Rande einer Faschingsveranstaltung in der Herrnstraße in Mainbernheim zu einem Zigarettenautomaten ging, bemerkte der Ältere hinter sich eine unbekannte männliche Person, die ihm gefühlt „auf die Pelle“ rückte. Das veranlasste den alkoholsierten 23-Jährigen zu einem „Verpiss Dich“.