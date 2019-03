Faszinierendes Gartendenkmal

Unter dem Motto „Gartendenkmalpflege in der Region“ steht am Dienstag, 26. März von 19 bis 21 Uhr der Schlosspark Schwanberg im Fokus des neunten Vortrags aus der Reihe "Geschichte der GartenKUNST". In der Aula der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) wird Landschaftsarchitektin und Journalistin Bärbel Faschingbauer anhand vieler Bilder die interessante Geschichte des Parks und seine außergewöhnliche Gestaltung erläutern und darüber berichten, wie der Anlage ab 2009 nach und nach zu neuem Glanz verholfen wurde. In der Pause gibt es dann auch Gelegenheit, sich zu einer der vier GartenKUNST-Exkursionen nach Würzburg, Weikersheim oder Darmstadt anzumelden.

In der Vortragsreihe „Faszination Garten – von der Antike bis zur Moderne“ an der LWG in Veitshöchheim können die Besucher an ausgewählten Dienstagabenden (noch 2. und 30.April.) in die Faszination der Gärten eintauchen. Die Vorträge können auch einzeln besucht werden. Einlass ist jeweils ab 18.45 Uhr (Aula der Meister-/Technikerschule); der Eintritt beträgt 2 Euro. Bei Exkursionen nach Weikersheim (Schlossgarten, 04.05.), Würzburg (Residenzgarten, 10. Mai und Ringpark sowie Japanischer Garten, 17. Mai.), Darmstadt und Umgebung (u. a. Prinz-Georg-Garten, 1.Juni) lassen sich die grünen Kunstwerke hautnah erleben.