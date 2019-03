Faszination Schiedsrichter

Rote und gelbe Karten lagen bereits auf ihren Stühlen, als sich über 100 Schüler der 9. und 10. Klassen des Gymnasiums Marktbreit in der Schulmensa einfanden. Dort erwartete sie der stellvertretende Obmann der Schiedsrichtergruppe Kitzingen – Ochsenfurt Harald Knof. „Sehen und wahrnehmen kann jeder, aber entscheiden kann nur einer: Der Schiedsrichter!“ so Harald Knofs Worte, und er versetzte die Zuhörer gleich in die oft schwierige Lage eines Unparteiischen: sie mussten durch das Emporheben der roten oder der gelben Karte bestrafungswürdige Fouls beurteilen, die ihnen in ausgewählten Spielszenen auf der Leinwand dargeboten wurden. Die Tatsache, dass man die Wahl der Farben oft sehr unterschiedlich traf, machte offenkundig, wie wichtig fundierte Regelkenntnisse für eine faire Bewertung sind. In Anbetracht unterschiedlichster Beurteilungen von Spielsituationen, oft in aufgeheizter Stimmung bei Spielern und Zuschauern, natürlich auch infolge mancher Fehlentscheidung, ist es nicht verwunderlich, dass der Unparteiische in die Schusslinie geraten kann und zum Buhmann wird. Doch Harald Knof hob bewusst in seinem Vortrag die Vorzüge der Schiedsrichtertätigkeit hervor in der Absicht, gerade bei Jugendlichen der 9. und 10. Jahrgangsstufe Interesse zu wecken. Als Anreize nannte Harald Knof die Aufstiegsmöglichkeiten, die Vergütungen, den freien Eintritt zu allen Spielen im DFB-Gebiet und das gute Klima in der Schiedsrichtergemeinschaft.