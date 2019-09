Faszination Mittelalter: Spektakel im kleinen Städtchen

Im Mittelalter wurden große Veranstaltungen, wie Sängerwettstreits oder Ritterturniere, meistens von den Fürstenhäusern organisiert. Heute machen das die Bürgerinnen und Bürger selbst. Am Wochenende vom 7. und 8. September werden in Prichsenstadt alle verfügbaren Hände ehrenamtlich mit anpacken müssen, denn der gemeinnützige Verein Alt Prichsenstadt hat zum Mittelalterspektakel eingeladen. Erwartet werden zahlreiche Mitwirkende der Szene aus ganz Deutschland. Darunter Kämpfer, Ritterorden und Larp-Convents (Live Action Role Play) in historischer Ausrüstung: Die Schatten der Wälder, das Lager

Dietrichs von Langheim, Die Gaugrafen, die Wächter des Gleichgewichts und viele Andere. Es spielt auf Trommeln, Pfeiffen und Laute die vom Mittelalter inspirierte Musikgruppe Die Freivögel. Außerdem kommen eine Wahrsagerin, eine Märchenerzählerin, eine Porträtzeichnerin, ein Stand mit Kinderschminken und sogar ein großer Badezuber. Für den Markt der Händler und Handwerker haben sich ein Münzpräger, ein Schmied, eine Gewandschneiderin, ein Steinmetz, ein Besenbinder und ein Töpfer angekündigt. Speisen und Getränke nach lokaler Tradition und Machart bietet der Verein an, der sich erhofft, damit und mit einer Tombola die Unkosten wieder einspielen zu können.

Während die wandernden Minnesänger und Geschichtenerzähler im Mittelalter, die sich auf solcherlei Festen ihr Publikum suchten, beteuerten, nur die aktuellsten Geschichten und diese wahrheitsgetreu zu berichten, geht es heute um das ganze Gegenteil: das Publikum liebt Märchen und Fiktion, um einmal dem Alltag zu entfliehen.

Die Vereinsmitglieder schlüpfen während der beiden selbst in historisch anmutende Gewänder und freuen sich auf Gäste, die sich ebenfalls originalgetreu oder phantasievoll historisch angehaucht kleiden. Die Larp-Gruppe „Wächter des Gleichgewichts“ bietet während des Markts neben dem regulären Larpspiel einen kostenlosen Workshop für alle diejenigen an, die am Liverollenspiel interessiert sind. Besucherinnen und Besucher sind gern gesehen, Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Spiel und Spaß funktionieren freilich auch ohne Gewandung, es gibt aber eine Gewandschneiderin auf dem Markt.

Eröffnet wird das Spektakel am Samstag, 7. September, um 11 Uhr. Ein besonderer Höhepunkt des Spektakels ist die Feuershow am Samstagabend zur Dämmerung. Am Sonntag schließt der Markt mit einem Umzug um 18 Uhr.