Fastenausstellung Tragfähig in der Abteikirche

Gemeinsam mit Bruder Stephan Opperman aus der Abtei Maria Laach hat Pater Meinrad Dufner eine Fastenausstellung unter dem Titel „Tragfähig“ konzipiert. In den Seitenkapellen der Abteikirche sind sowohl Drucke als auch skulpturale Werke von Aschermittwoch bis zum Sonntag nach Ostern (28. April) zu sehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Abtei Münsterschwarzach. Im Gästehaus hängen weitere Drucke der beiden Künstler.

Als Inspiration und roter Faden zieht sich der Cucifixus, eine lebensgroße Christusfigur, des Münsterschwarzacher Mönchs Maurus Kraus (1873-1941) durch die Werke. An vier Fastensonntagen sowie am Gründonnerstag führt Pater Meinrad jeweils um 16 Uhr durch die Ausstellung.

Die vom Eingang aus rechte Seite zeigt einen Kreuzweg mit sieben Stationen, wie er bis ins 14. Jahrhundert üblich war. Pater Meinrad und Bruder Stephan stellten die Drucke mit Druckstöcken aus ehemaligen Zimmerkreuzen her. Jedes Bild zeigt den gekreuzigten Christus. Mit geometrischen Formationen ist die jeweilige Station in verschiedenen Farben interpretiert. Von vordersten Seitenkapelle an sind das Geißelung, Dornenkrönung, Verurteilung, das Schweißtuch der Veronika, die Kreuzabnahme durch Simon von Kyrene, die Kreuztragung sowie Golgotha.

In den Seitenaltären auf der anderen Seite fordern die plastischen Darstellungen den Besucher heraus. Auf sechs originalgroßen Kreuzen haben die beiden Künstler Abgüsse von einzelnen Körperteilen der lebensgroßen Christusfigur von Maurus Kraus montiert. Ein weiteres Kreuz zeigt den kompletten Korpus. Zwei Wochen Arbeit beanspruchte allein die Anfertigung und anschließende Reinigung der Skulptur. Die Installation in den Seitenkapellen zeigt einen Farbverlauf von hell nach dunkel – die Dramaturgie des Christuswegs.

Die Ausstellung will dazu anregen, das Kreuzbild als ein eigentlich bekanntes Zeichen neu zu sehen und zu verstehen. „Die Besucher können sich dabei fragen, wie tragfähig ihre Beziehung zum Kreuz ist. Wie tragfähig ist der, um den es da geht, eigentlich für mich?“, erklärt Pater Meinrad. Bruder Stephan ergänzt: „Durch die bewusste Aufbrechung des Korpus entstehen ganz neue Perspektiven.“ Diese Gedanken führten sowohl zum Titel „Tragfähig“ als zum begleitenden Hashtag #Kreuzbrechung.

Die Werke in Abteikirche und Gästehaus sind bis 28. April ausgestellt. Die Abteikirche ist täglich von 5 bis 20 Uhr geöffnet. Zu den Führungen mit Pater Meinrad am 10., 17. und 24. März sowie am 7. und 16. April ist keine Anmeldung erforderlich. Treffpunkt ist jeweils um 16 Uhr in der Abteikirche. Individuelle Termine sind nach Absprache mit der Klosterpforte möglich.