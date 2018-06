Fast jedes zweite Mitglied unter 18

Auf dem hohen Niveau der vergangenen Jahre behauptete sich die Mitgliederzahl von Kitzingens größtem Sportverein.

1615 Mitglieder zählte die Turngemeinde zum Stichtag am 31. Januar 2018, dennoch waren es 27 weniger als vor einem Jahr. 727 Jugendliche üben im Verein derzeit eine oder mehrere Sportarten aus.

Besonders jung präsentiert sich vor allem die mittlerweile größte Abteilung: Beim Schwimmen sind rund 80 Prozent der 431 Mitglieder unter 18 Jahre alt.

„Die Jugend liegt mir besonders am Herzen. Bei der Turngemeinde wird sehr gute Jugendarbeit geleistet. In gewisser Weise ist das aktive Sozialarbeit“, wies Manfred Marstaller, Sportreferent der Stadt Kitzingen, auf den Stellenwert der Nachwuchsarbeit hin. Parallelen zum Sport entdeckte er in seiner Tätigkeit im Stadtrat: Auch er brauche hin und wieder „langen Atem“.

Weniger Spenden

Stephan Christmann, Vorsitzender der Turngemeinde, bedankte sich bei Stadt und Landkreis für die geleisteten Zuschüsse: „Ohne sie wäre die Vereinsarbeit und insbesondere auch die Jugendarbeit schwierig.“ Jedoch wies er auf eine andere Entwicklung hin: „Es fehlen zunehmend jene regionale Firmen, deren Inhaber noch einen direkten Bezug zum Sportverein hat.“ Obwohl Sponsorengelder und Spenden geringer ausfielen, konnte der Förderverein unter der Führung von Kurt Semmler wieder einen großen Beitrag zu den gesunden Vereinsfinanzen leisten.

Der Überschuss von rund 68 000 Euro im letzten Jahr, von dem Finanzvorstand Gerhard Gassner berichtete, entstand unter anderem durch geringere Abschreibungen. Nachdem bereits im Vorjahr in der Tennishalle und der Ballspielhalle an Decke, Lampen und Boden größere Investitionen getätigt wurden, gebe es auch „2018 noch einige große Brocken, die wir abarbeiten müssen“.

Aus eigenen Mitteln

Hier plant die Turngemeinde mit Ausgaben in Höhe von 180 000 Euro: „Wir können das aus eigenen Mitteln stemmen“, informierte Christmann die anwesenden Mitglieder.

Ein Wermutstropfen sei gewesen, dass in diesem Jahr der beliebte Sport- und Spielenachmittag am Faschingssonntag nicht stattfinden konnte, da die Florian-Geyer-Halle zu dieser Zeit anderweitig belegt war. „Weil uns das trotz Vorreservierung seitens der Stadt nicht mehr rechtzeitig mitgeteilt wurde, war kein adäquater Ersatztermin mehr zu bekommen“, informierte Christmann. Der Verein habe sich bereits schriftlich an die Stadt gewandt, um für die Zukunft sicherzustellen, dass die Halle an Faschingssonntagen wieder der Turngemeinde zur Verfügung stehe.

Vielfältiges Angebot

Als weitere wichtige Veranstaltungen des Hauptvereins führte der Vorsitzende den Wandertag, der heuer am 7. Oktober stattfindet, und den alle zwei Jahren ausgerichteten Gemeinschaftsabend auf. Ein unmittelbar bevorstehender Höhepunkt sei die Ausrichtung der Bayerischen Leichtathletik-Meisterschaften für die U16- und U23-Junioren im Sportzentrum Sickergrund am 14. und 15. Juli. Christmann sparte nicht am Dank an alle ehrenamtlichen Helfer: „Ein so vielfältiges Sportangebot, wie wir es anbieten, erfordert ein großes Engagement auf allen Ebenen.“

Große Einigkeit

Mit Freude blickte er auf die Zusammenarbeit im Vorstand und Beirat im vergangenen Jahr zurück. „Es herrscht große Einigkeit unter allen Abteilungen, wenn es um das Wohl unserer Sportler geht“, erklärte Christmann. Auch der Ehrenvorsitzende Toni Baum, der die einstimmig erteilte Entlastung der Vereinsorgane beantragte, war zufrieden: „Mit diesem sehr erfreulichen Ergebnis sind wir gut gewappnet für anstehende Investitionen.“

Zum Schluss der Versammlung erklärten Christmann und Gassner, dass sie bei den im nächsten Jahr stattfindenden Neuwahlen aus privaten und beruflichen Gründen nach zehn Jahren im Amt nicht mehr antreten möchten. Mit der vorzeitigen Bekanntgabe habe der Verein nun ein Jahr Zeit, ihre Nachfolge zu regeln.