Fassaden und Laster mit Farbe besprüht

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Fassade des Goldberg-Centers in Kitzingen, Panzerstraße, mit verschiedenen Schriftzügen und Zahlen mit schwarzer Farbe besprüht. Zudem wurden, heißt es im Polizeibericht, mit grüner und oranger Farbe zwischen Freitagabend und Samstagvormittag die Zahlen „318“ in der Rudolf-Diesel-Straße in Kitzingen auf eine Werbepyramide, einen Lkw und einen Anhänger gesprüht.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kitzingen, Tel. (09321) 1410, zu melden.