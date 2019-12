Fassade in Kitzingen beschmiert

Am Samstag kurz vor Mitternacht beobachte ein Anwohner vom Bernbeckplatz in Kitzingen wie mehrere Jugendliche die Fassade eines Hauses mit schwarzer Farbe beschmierten. Auf die Fassade wurde der Schriftzug "ACAB" hinterlassen. Nach der Tat wurden laut Polizei in Nähe mehrere Personen angetroffen und ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der Schaden dürfte bei 200 Euro liegen.