Markt Bibart vor 1 Stunde

Faschingsumzug Markt Bibart: Klima, Kreisverkehr und Knast

Der Wind hielt sich in Grenzen, der Regen versteckte sich in den dunklen Wolken. Unten, in der Markt Bibarter Ortsdurchfahrt war es dafür um so bunter und fröhlicher, auch wenn so mancher Zuschauer heute vielleicht lieber beim 92. Faschingsumzug mit rund 65 Gruppen zu Hause geblieben ist. Die Verantwortlichen schätzten die Zahl der Teilnehmer auf 1200 bis 1500, die der Zuschauer auf 5000 bis 6000. Gruppen aus Unter- und Mittelfranken bereicherten wieder den Zug mit originellen Kostümen und Ideen. Bereits der traditionelle Anfangswagen mit der Blaskapelle Markt Bibart war ein Hingucker, widmete er sich doch thematisch und musikalisch dem Brexit von "Klein"-Britannien.