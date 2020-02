Faschingsspaß für die ganze Familie

Jedes Jahr am Sonntag vor dem Faschingssonntag ist in der Mehrzweckhalle in Markt Einersheim. Familienfasching angesagt. Aus der ganzen Umgebung kommen kleine und große Gäste, um bei Spiel, Spaß und einem großen Unterhaltungsprogramm zu feiern.

Auch in diesem Jahr steppte der Bär und alle Gäste hatten Spaß, wie es im Schreiben an die Presse heißt. Der Erlös der Veranstaltung fließt in die Kasse des Förderverein Haus für Kinder „Zum Guten Hirten“.