Faschingsnachmittag der Gemeinde

Lustig ist die Fasenacht - unter diesem Motto lud Bürgermeisterin Gerlinde Stier zu einem Gemeindenachmittag bei Kaffee und Kuchen ins Sportheim Kleinlangheim ein. Im Namen der Bürgermeisterin, die in Urlaub war, begrüßte ihr Stellvertreter Dieter Zeller die Gäste. Die guten Geister Hildegard Friedel, Margot Schulz und Veronica Stier versorgten die Gäste, heißt es in einer Pressemitteilung. Als Stimmungsmacher war wieder Thilo Gernert aus Albertshofen eingeladen. Mit seinen Liedern, die er am Akkordeon begleitete, animierte er die Zuhörer zum Mitsingen. Zur Abwechslung trug er mit Marlene Scheidt und Martin Klein lustige Geschichten und Anekdoten vor. vor. Ein Sketch von Marlene Scheidt und Dieter Zeller, bei dem es zu Verwechslungen kommt, wegen eines Gesetzes von 1918, dass alle Ehepaare nach fünfjähriger Ehe ein Kind haben müssen, amüsierte das Publikum besonders.