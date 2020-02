Volkach vor 1 Stunde

Faschingsmasken im Familienstützpunkt Volkach gebastelt

Lustig ging es am Freitagnachmittag im Familienstützpunkt Volkach zu. Mit viel Fantasie bastelten neun Kinder und ihre Mütter mit der Leitung des Familienstützpunktes Ellen Ströhlein Faschingsmasken. Mit verschiedenen Schmucksteinen, buntem Glitter, Kleber und hübschen Federn wurden die Masken beklebt. Anschließend entstanden aus alten Plastiklöffeln und farbigem Washi Tape Faschingsrasseln, heißt es in einer Mitteilung. So sind die Kinder gut für den anstehenden Faschingsumzug gerüstet. Mit einem fröhlichem Helau ging es dann nach Hause.