Faschingsauftakt mit jeder Menge Power

Die Narren aus Obervolkach sind aus ihrem sommerlichen Schlaf erwacht und haben die fünfte Jahreszeit mit Volldampf eingeläutet. Beim Faschingsauftakt servierte die Karnevalsvereinigung Obervolkach (KVO) ihren Gästen einen pfiffigen Vorgeschmack auf die bevorstehende Session mit drei Prunksitzungen im Januar (26.) und Februar (2. und 9.). Höhepunkt des Faschingsauftakts im KVO-Heim waren die Ehrungen verdienter Mitstreiter durch die beiden Fastnachtsverbände in Franken und die KVO.

Christine Panzer von der Föderation Europäischer Narren (FEN) würdigte die Verdienste von Jürgen Krupp mit dem „Narr von Europa in Brillant“, der zweithöchsten Auszeichnung des Verbands. Seit 30 Jahren ist Krupp Elferrat, er war Garde- und Männerballetttrainer. Seit zwei Jahrzehnten wirkt er im Vereinsausschuss mit, so Panzer in der Laudatio. Das Publikum dankte Krupp lautstark mit stehendem Applaus. Der „Narr von Europa in Bronze“ ging an Emil Endres, Matthias Martin und Sebastian Martin. FEN-Jahresorden bekamen Konstantin Kraus und Steffen Wohlfart. André Köstner vom Fastnacht-Verband-Franken (FVF) belohnte das Engagement von Wolfgang Thaler als langjähriger Elfferrat, Faschingsprinz, Schriftführer und Kassenprüfer mit der Ehrennadel in Silber. Mit FVF-Jahresorden zeichnete er Hans-Dieter Endres und Laura Rückert aus. Heimisches Narrenjubiläum feierten Hedwig Bedenk, Marianne Blattner, Ilse Englert, Berta Erhard, Walter Feuerbach, Hildegard Franz, Rita Fuchs, Erika Hornung, Maria Seufert, Michael Weber und Sieglinde Wohlfart.

KVO-Präsident Manfred Krapp dankte den Geehrten für 44 Jahre Treue. 33 Jahre sind Uwe Feuerbach und Anette Rödig dabei, 22 Jahre Maria Trini. Geehrt wurden ferner Brenda Heumann, Christina Keller, Gerlinde Mährle, Heidi Roth, Robert Roth, David Schaller, Barbara Staudt, Louisa Thaler und Caroline Wicke für elfjährige Mitgliedschaft. Präsident Krapp stellte den neuen Jahresorden der KVO vor. Tänzerische Glanzlichter setzten die beiden Tanzmariechen Franziska Kirchner (18) und Theresia Pojar (8) mit ihrer Trainerin Barbara Staudt sowie die Nachwuchsgarde der KVO mit Trainerin Anna-Lena Kopalla.

Aus dem Elferrat verabschiedet wurde Peter Hess, der 25 Jahre treue Dienste leistete und aus Obervolkach weggezogen ist. Krapp lobte die „Elfer“ insgesamt: „Ich seid das Gerippe unseres Vereins, eine starke Truppe.“ Für die musikalische Unterhaltung sorgte Mario Ziegler aus Frankenwinheim.