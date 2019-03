Fasching brutal: Kopfnüsse und würgen

Auf dem Faschingsball in der Steigerwaldhalle in Wiesentheid kam es am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr zunächst zu einer Schubserei, in deren Verlauf ein 32-jähriger Besucher zunächst einer 23-jährigen Besucherin eine „Kopfnuss“ verpasste. Weiter soll er einen 27-Jährigen gewürgt und ihm ebenfalls eine „Kopfnuss“ verpasst haben, sowie eine 29-Jährige angegriffen haben. Durch die Kopfstöße verletzte sich der alkoholisierte rabiate Mann selbst und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.