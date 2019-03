Fasching an der Mädchenrealschule Volkach

Nach einer alles anderen als langweiligen letzten Schulwoche verabschiedeten sich Schülerinnen und Lehrer der Mädchenrealschule in Volkach in die Faschingsferien. Um sich auf die fünfte Jahreszeit vorzubereiten, findet jedes Jahr, initiert von der SMV der Schule, eine Mottowoche statt. Hier gilt es, sich an jedem Tag der Woche in Schale zu schmeissen und den grauen Wintertagen Farbe zu verleihen. Am Montag durfte in Jogginghosen gelernt, am Dienstag ganz in Schwarz oder quietschebunt aufgetaucht werden, der Mittwoch war Bayern-Tag, also wurden Dirndl, Lederhosen oder FC-Bayern-Trikots angezogen und bei Weißwurst mit Brezeln in der Pause gefeiert. Wer es liebt, sich richtig in Schale zu werfen, der konnte am Donnerstag beweisen, was schick ist und sich Mitschülerinnen und Lehrern „overdressed“ zeigen. Am Freitag vor den Ferien fand eine extra lange Pause in der Turnhalle statt, nachdem leckere Faschingskrapfen verzehrt wurden. Diese spendierte Vater und Bäcker Harald Eichinger. Der Erlös des Verkaufs soll in die Verschönerung der Klassenräume fließen, erklären die diesjährigen Verbindungslehrer Hanna Lex und René Richter.