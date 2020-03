Farbe für Kitzingen: Stadtgärtner pflanzen Blumen und Bäume

Auch wenn derzeit das Leben wegen der Corona-Krise nahezu stillsteht – die Kitzinger Stadtgärtner sind in der ganzen Stadt aktiv und bringen Farbe in die Landschaft. 7500 Stiefmütterchen aus Etwashausen wurden im Bereich des Gartenschaugeländes, am Platz der Partnerstädte, am Königsplatz, am Falterturm und am Alten Krankenhaus in den letzten Tagen gepflanzt. Das schreibt die Stadt Kitzingen in einer Pressemitteilung.

"Vielfalt an Farbe und Form", das ist für Manuel Schömig und sein 22-köpfiges Team an Stadtgärtnern in diesem Jahr das Pflanz-Motto. Bunt geht es auch bei den Zwiebelblühern zu. Bereits im Herbst wurden 10 000 Hyazinthen-, Tulpen- und Osterglockenzwiebeln gepflanzt, die inzwischen ihren bunten Flor in der ganzen Stadt zeigen.

Nicht nur um die Blühpflanzen kümmern sich die Stadtgärtner derzeit, sondern sie forsten auch auf und pflanzen neu. 29 Bäume werden in den nächsten Tagen gepflanzt. Dabei handelt es sich laut der Mitteilung um klimaresistente Sorten, wie zum Beispiel Ahorn, Ginko, Schnurbaum, Esche, Ulme, Erle und Amberbaum. "Für jeden in der Stadt gefällten Baum pflanzen wir momentan circa drei neue Bäume nach", so Manuel Schömig von der Stadtgärtnerei.