Mainstockheim vor 1 Stunde

Familienvormittag auf dem Spielplatz

Viele Familien aus dem Evangelischen Kindergarten in Mainstockheim verbrachten gemeinsam mit dem Team am Samstag einen erlebnisreichen Vormittag auf dem Spielplatz in Albertshofen. Begonnen hat der Tag mit einer Fährfahrt, schreibt der Kindergarten in einer Mitteilung. Anschließenden liefen alle zusammen zum Spielplatz. An Angeboten wie Sackhüpfen, Blätterkronen basteln, mit Laufdollies laufen, rutschen oder schaukeln hatten die Kinder und auch die Erwachsenen großen Spaß. Stärken konnten sich alle am reichhaltigen Buffet, zu dem jede Familie etwas beigetragen hat. Am Ende waren sich alle einig: Es war ein gelungener Vormittag, bei strahlendem Sonnenschein und milden Temperaturen.