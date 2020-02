Wiesentheid vor 53 Minuten

Familienstützpunkt Wiesentheid lud zum Willkommenscafé ein

Eingeladen zum Willkommenscafé wurden alle Familien der Marktgemeinde Wiesentheid und der Ortsteile, die im Jahr 2019 Kinder bekommen haben. Die Markgemeinde Wiesentheid und deren Familienstützpunkt heißen die Neugeborenen und ihre Eltern jedes Jahr in entspannter Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen Willkommen und bieten Unterstützung beim Start in das "Elternsein" an, heißt es in einer Pressemitteilung.