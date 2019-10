Familienstreit: Polizei steckt Ehemann in die Zelle

Am Samstag wurde die Polizei um 21.27 Uhr zu einem Familienstreit in die Königsberger Straße in Kitzingen gerufen. Dort hatte ein Paar erheblich dem Alkohol zugesprochen, teilt die Polizeiinspektion Kitzingen mit. Daraus entwickelte sich eine Auseinandersetzung, die dann auch körperlich wurde. Beide Beteiligten bezichtigten sich, dass die Übergriffe jeweils von der anderen Seite aus erfolgt seien.

Die Polizei nahm schließlich den 49-jährigen Mann in Gewahrsam. Ob strafrechtlich Relevantes vorgefallen war, sollen die Ermittlungen zeigen.

Angesichts mehrere Streitfälle musste die Kitzinger Polizei Haft- und Gewahrsamräume einer benachbarten Dienststelle in Anspruch nehmen. Die Polizei schreibt in ihrem Bericht, dass sich die Beamten neben den „sehr gehaltvollen“ Vorfällen auch mit dem „üblichen Tages- und Nachtgeschäft“ zu befassen hatten.