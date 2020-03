Albertshofen vor 18 Minuten

Familienland Nummer eins beim Rettichessen

"Bayern, Familienland Nummer eins". Ein Thema, das am Freitagabend die gut gefüllte Gartenlandhalle in Albertshofen beherrschte. Denn da traf sich die CSU zu ihrem traditionellem Rettichessen und stellte die Familienpolitik des Freistaats in den Mittelpunkt. Als Fachmann hatte die Partei Landtagsabgeordneten Steffen Vogel geladen, der als Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und Integration wichtiges zum Thema zu sagen hatte. Schon vor der Veranstaltung hatte es im Albertshöfer Rathaus Gespräche mit Leiterinnen von Kinderbetreuungseinrichtungen im Landkreis gegeben. Eröffnet wurde das 33. Rettichessen von Ortsvorsitzender Heidi Plömpel, die Moderation des Abends übernahm MdL Barbara Becker, die mit Bürgermeister Heinz Reuther auch den "Stammtisch", die traditionelle Gesprächsrunde während des Rettichessens, moderierte. "Nach vier Frauen wieder ein Mann" begann Heidi Plömpel den Abend, zu dem sie natürlich auch etliche Politprominente der Kreis-CSU begrüßte, darunter den Vorsitzenden der Seniorenunion, Otto Hünnerkopf, JU-Vorsitzende Sabrina Stemplowski und Landratskandidat Timo Markert.