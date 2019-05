Wiesentheid vor 1 Stunde

Familienkonzert am Feiertag

An Christi Himmelfahrt, 30. Mai, 15 Uhr, lädt der Musik- und Gesangverein Wiesentheidzum Familienkonzert auf die Rathauswiese am Musikhaus in Wiesentheid ein.Mit einem bunten Programm aus modernen, konzertanten und traditionellen Musikstücken und Liedern begrüßen das Orchester, Ensembles des Orchesters, der Kinder-und Jugendchor sowie der Männerchor den Frühling. Bei den Aktiven sind alle Generationen dabei; die kleinen Sänger des Kinderchors sind hier besonders eingebunden, so die Mitteilung. Unterstützt vom Weltladenteam ist ab 14.30 Uhr im Probenraum eine Kaffeetafel gerichtet.Bei nicht so gutem Wetter findet das Konzert nebenan in der katholischen Kirche statt.