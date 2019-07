Gerlachshausen vor 1 Stunde

Familienkirche im Pfarrgarten

Erwachsene bauten mit Kindern den Altar für die Familienkirche in Gerlachshausen selbst und schmücken ihn mit bunten Steinen. Im weiteren Verlauf wurden Sorgensteine ablegt und Dankeskerzen anzündet, heißt es in der Mitteilung. Diesen etwas anderen Gottesdienst mit kindgerechter Liturgie feierten über 70 Gäste generationsübergreifend im Pfarrgarten Gerlachshausen. Im Mittelpunkt stand die Geschichte von Hagar: In ihrer größten Not bekommt sie vom Engel Gottes ein Mut machendes Wort zu gesprochen. Daraufhin lud Pfarrerin Rathje ein, in einer persönlichen Segnung solch ein Mutwort zu empfangen. Im Anschluss gab es Begegnungen zwischen Schwarzachern, Kleinlangheimern, Sommerachern und Nordheimern.