Familienfasching trotzt Krankheitswelle

Über eine fast volle Halle freute sich der Förderverein des Kindergarten Markt Einersheim. Viele Kinder mit ihren Familien waren zum Familienfasching in die Mehrzweckhalle gekommen. Auch einige Akteure waren von der Krankheitswelle betroffen und konnten nicht komplett auftreten. Dies machte der guten Stimmung in der Halle nichts aus. Mit Schunkelrunden, Polonaise und Spielen waren Kinder und Erwachsene gut beschäftigt. Ausgeruht wurde sich bei den Darbietungen. Es traten die Kindergarde der ALZIBIB mit Kinderprinzenpaar auf. Die Wilden Hühner aus Seinsheim tanzten zu Bibi Blocksberg und begeisterten das Publikum. Auch die Kinderturnkinder aus Markt Einersheim zeigten ihr Können. So waren hier Kinder für Kinder aktiv.