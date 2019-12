Familienbummel im Glanz der Lichter

Viele Kinder waren am Freitagabend, 20. Dezember, in der Volkacher Altstadt anzutreffen. Beim Lichterzauber bummelten sie mit Eltern und Freunden durch ein wahres Meer aus Lichtern. Es herrschte eine gemütliche Atmosphäre rund um den weihnachtlich geschmückten Marktbrunnen. Trotz trockenen Wetters hielt sich der Ansturm der Menschenmassen aber diesmal in Grenzen.

Bei dem munteren Treiben in der Innenstadt wurden die Augen und Ohren der Gäste, die der Einladung des Gewerbeverbands Volkacher Mainschleife gefolgt waren, regelrecht verwöhnt. In der illuminierten und an diesem Abend für den Verkehr gesperrten Hauptstraße war reichlich Unterhaltung geboten. Ein Zauberkünstler zeigte vor dem Rathaus seine kniffligsten Tricks.

Höhepunkt war die spektakuläre Feuerschau mit Jongleur Perujo, der die Funken nur so fliegen ließ. In den leuchtenden großen Kinderaugen spiegelten sich kurz vor Weihnachten die lodernden Fackeln des Künstlers. Eine Stunde lang schlenderte das Mainschleifen-Christkind mit seinen Engelchen durch die Lichtermeile und verteilte Geschenke. Glühwein und wärmende Wintergetränke fanden reichlich Absatz bei den Erwachsenen.

Die Gewerbetreibenden und Gastronomen hatten sich einiges einfallen lassen, um ihren Gäste vier Stunden Kurzweil zu servieren. Essen bei Kerzenschein, köstliche Suppen, Sterne würfeln, Familienfotos auf einem geschmückten Schlitten, Mistelzweige mit persönlichem Foto oder die neuesten Brillenkollektionen: es gab viel zu entdecken beim vorweihnachtlichen Lichterzauber.

Und auf der abwechslungsreichen Tour von Stand zu Stand, von Geschäft zu Geschäft, begleiteten Straßenmusikanten mit adventlichen Liedern Jung und Alt. Gute Einnahmen verbuchte die "Streetbunnycrew", die Christstollen für einen guten Zweck verkauften.