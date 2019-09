Wiesenbronn vor 1 Stunde

Familienausflug nach Bad Staffelstein und Coburg

Spannend, informativ und lehrreich war laut Pressemitteilung auch in diesem Jahr der Familienausflug der Natur- und Wanderfreunde Steigerwald – Geisberg – Wiesenbronn. Ziel waren der Kurort Bad Staffelstein und Coburg in Oberfranken. Bei Stadtführungen in Bad Staffelstein lernten die 45 Teilnehmer in zwei Gruppen die Besiedlungsgeschichte der Region um den Staffelberg und die Entwicklung der Siedlung bis zum heutigen Kurort kennen. In eindrucksvollen Bronzeskulpturen ist Adam Ries(e) als Jugendlicher und Erwachsener in der Stadtmitte von Bad Staffelstein dargestellt, heißt es weiter. Ende des 15. Jahrhunderts erblickte er dort das Licht der Welt. Für Kinder und Erwachsene besonders fesselnd war die dargestellte und nachvollziehbare Wirkungsweise des deutschen Rechenmeisters. Nach einer Mittagsrast in Bad Staffelstein führte die Fahrt nach Coburg in das Naturkunde-Museum Coburg. Beeindruckend war dort insbesondere die Darstellung der erdgeschichtlichen Entwicklung und der Entwicklung von Flora und Fauna, die für ganz Franken – insbesondere auf für die Schwanberg-Region – von Bedeutung sind.