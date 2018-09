Familien- und Erlebnistag war Publikumsmagnet

Der achte Familien- und Erlebnistag auf der Dettelbacher Mainlände war anfangs eine Zitterpartie und am Ende wieder ein Erfolg, heißt es in einer Mitteilung. Die Veranstalter zeigten sich zufrieden. Worüber sich Landwirte, Winzer, Gärtner und Waldbesitzer eher nicht freuen konnten, war für die Veranstalter auf der Mainlände ein Segen: Die Wolken hielten dicht und lockten so zahlreiche Besucher aufs Festgelände. Die Jugendarbeit Dettelbach, unterstützt vom Judoclub, dem SPD-Ortsverein, der Umwelt- und Naturschutzgruppe Dettelbach im LBV, dem Deutschen Alpenverein und dem Baumpiraten Stefan Kreß, hatte reichlich Spielmöglichkeiten für die Kleinen vorbereitet. Abenteuerlich war es beim Baumklettern, bei der Seilbahn und auf der Rollenrutsche. Kaum Grenzen waren dem Bewegungsdrang auch auf der Hüpfburg gesetzt. Beschaulicher ging es im Schmink- und Bastelzelt zu. Auf dem Rasenplatz gab es Gelegenheit für Ball- und Wurfspiele. Für die Kleinsten standen Schaukel, Kriechtunnel und Bällebad zur Verfügung. Die Erwachsenen konnten es sich am Verpflegungszelt gut gehen lassen und ihren Nachwuchs im Auge behalten. Angegliedert war ein Kinderflohmarkt. An acht Ständen wurden Spielsachen, Textilien, CDs und Bücher verkauft. Am Ende waren alle Getränke und Speisen verkauft, so dass die Kasse der Jugendarbeit wieder gefüllt ist. Seda Elmas und Julia Eichner von der Jugendarbeit bedankten sich bei allen Helfern im Hintergrund. Besonderer Dank galt Edeka Schliermann für die logistische Unterstützung.