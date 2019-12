Falschparker in Münsterschwarzach: Polizei zieht Knöllchen zurück

Nachdem sich Kirchgänger aus Münsterschwarzach über Knöllchen nach dem Gottesdienst beschwert hatten, erlässt die Polizei Kitzingen nun die Verwarnungsgelder. Wie ein Leser dieser Redaktion in einer E-Mail berichtet hat, hätten am Sonntagvormittag, 15. Dezember, gut 20 Autofahrer auf dem Parkplatz in der Schweinfurter Straße Strafzettel an ihren Fahrzeugen entdeckt.

Zwar räumte der Leser ein, dass einige Fahrzeuge auf den Bus-Parkplätzen im Halteverbot gestanden hätten, doch könne er die Aktion nicht nachvollziehen. Immerhin sei durch die falsch parkenden Autos niemand gefährdet worden. In der E-Mail an die Redaktion schreibt er: "Ich persönlich frage mich schon, ob eine solche Aktion nötig gewesen ist. Verkehrserziehung in allen Ehren."



Keine Beschwerde oder Gefährdung

Auf Nachfrage dieser Redaktion äußerte sich der Kitzinger Polizeichef Markus Hack zu dem Vorfall. Ein Polizist auf Streife hätte die Falschparker entdeckt und entsprechend mit einem Knöllchen geahndet. Hack betonte deutlich, dass der Polizist rechtlich korrekt vorgegangen sei.

Doch die Polizei zeigt sich kulant: Weil an dem Sonntag keine Beschwerde über die Falschparker vorgelegen hätte und der Verkehr nicht gefährdet wurde, entschied der Polizeichef, das Verwarnungsgeld zurückzuziehen. Die Polizei informiere die Betroffenen nun telefonisch. Auch Personen, die den Strafzettel bereits beglichen hätten, erhielten den Betrag zurückgezahlt.