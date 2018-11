Am Dienstagabend wurde der Einsatzzentrale in Würzburg, kurz nach 20 Uhr, ein Falschfahrer auf der B8 von Kitzingen in Richtung Würzburg gemeldet. Ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Kitzingen befand sich zu diesem Zeitpunkt am Repperndorfer Berg in Richtung Würzburg. Von der Inspektion Würzburg-Stadt fuhren zwei Einsatzfahrzeuge in Richtung Kitzingen. Auf Höhe der Ausfahrt Rottendorf wurde ein weißer VW Golf festgestellt, allerdings auf der richtigen Fahrbahn. Das Fahrzeug wurde angehalten und die Fahrerin kontrolliert. Bei der Überprüfung und einem kurzen Gespräch, gab die 29-jährige Fahrerin zu, die Falschfahrerin gewesen zu sein. Den Polizisten berichtete sie, dass sie - nach einem Krankenhausbesuch bei ihrem Freund - mit den Gedanken ganz wo anders gewesen sei. Glücklicherweise waren in diesem Zeitraum nach Vermutungen der Polizei keine weiteren Autofahrer auf dieser Strecke unterwegs. Gegen die Verkehrsteilnehmerin wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, heißt es im Polizeibericht.