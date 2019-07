Kitzingen vor 1 Stunde

Falsch eingeparkt

Am Donnerstagnachmittag parkte ein 56-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw in der Keltenstraße in Kitzingen in eine Parklücke ein. Aus Unachtsamkeit stieß der Mann laut Polizei gegen einen parkenden VW und beschädigte ihn am Heck. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.