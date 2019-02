Fairtrade-Aktion zum Valentinstag

Fast 200 fair gehandelte Rosen von Gerdas BlumenDeko aus Volkach wurden am Valentinstag, in der Mädchenrealschule unter den Schülerinnen verschenkt. Eine nette Geste für die Freundin aus der Parallelklasse, für die Schwester in einer höheren Jahrgangsstufe oder sogar für die eigene Lehrerin – die wunderschöne Blütenpracht sowie kleine Fairtrade-Schokotäfelchen sagten auf ihre Weise "Danke, dass es dich gibt" oder "Ich mag dich", so die Mitteilung der Schule. Dass Schenken Freude bereitet, erfuhren die vielen fleißigen Helferinnen des Fairtrade-Teams, als sie beim Verteilen in die strahlenden Gesichter ihrer Mitschülerinnen blickten und im Wissen, auch für die Produzenten dieser Geschenke etwas Gutes getan zu haben.