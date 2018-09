Fair produzierter Fußball für den FC Fahr

Der FC Fahr in Person von Michael und Anna Krapf nahm das Angebot des Volkacher Weltladens wahr und bekam am Samstag einen fair produzierten Trainingsball für die Fußballmannschaften geschenkt. Für Volkach war es der Abschluss der Kampagne „Unterfranken spielt fair“, an der sich die Stadt Volkach und der Weltladen anlässlich der Fußballweltmeisterschaft 2018 beteiligt hatten. Ziel der Aktionen war es, so Karin Hornung vom Weltladen, die Sportvereine für eine nachhaltige Beschaffung zu gewinnen. Möglich sei das bei Sportbekleidung, Sportbällen, Lebensmitteln und Getränken bei Vereinsfesten und in Vereinsheimen und auch bei Vereins-Werbemitteln. Fußbälle zum Verkauf sowie weitere Informationen gibt es im Weltladen. Foto: Maria Söllner