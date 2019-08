Kitzingen vor 1 Stunde

Fahrzeugseite eingedrückt

und geflüchtet



In der Heinrich-Fehrer-Straße in Kitzingen stieß am Montagnachmittag zwischen 13.30 Uhr und 17 Uhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Mercedes und drückte ihn auf der rechten Fahrzeugseite ein. Laut Polizeibericht stand der Mercedes auf dem Großparkplatz der Firma Fehrer. Der Unfallverursacher flüchtete. Es entstand ein Schaden von circa 5000 Euro.